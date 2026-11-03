الأميركيون يصوتون اليوم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

ومن شأن انتزاع السيطرة على وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في مسألة الموازنة الاتحادية، في حين سيعقّد فقدان الجمهوريين الغالبية في أحد المجلسين قبل عامين من نهاية ولاية ، أجندته التشريعية.ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا من أصل 100 في ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية.ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.وكان ترامب تعهّد لدى عودته إلى لولاية رئاسية ثانية، خفض الأسعار، إلا أن التضخم والرسوم وارتفاع تكاليف الوقود بفعل النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على الأميركيين.