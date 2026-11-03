عمدة نيويورك يهدد اليوم بمقاضاة إدارة ترامب

وفي رسالة وجهها إلى وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، والمدير بالنيابة لدائرة ICE ديفيد فينتوريلا، ومدير المكتب الميداني لدائرة ICE في كينيث جينالو، أعرب ممداني عن "قلق عميق إزاء التقارير الأخيرة" التي تفيد بأن ضباط ICE "يستخدمون ممتلكات مملوكة لمدينة نيويورك لتنظيم عمليات إنفاذ".وقال العمدة في رسالته إن استخدام ممتلكات المدينة لدعم إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية "غير مصرح به، وبالتالي فهو غير قانوني، ويعرض سكان المدينة للخطر، وينشر الخوف بين أولئك الذين يسعون للوصول إلى ممتلكات المدينة".وأضاف ممداني: "إذا واصل عملاؤكم أي استخدام غير مصرح به لهذه الأراضي، فستتخذ إجراء قانونيا لمنع هذا الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات المدينة".وكان ممداني، وهو أحد أبرز الشخصيات التقدمية في الحزب الديمقراطي، قد دعا إلى إلغاء دائرة ICE. وفي منتصف أكتوبر، حث ممداني وقادة ديمقراطيون آخرون في نيويورك أصحاب مواقف السيارات الخاصة في المدينة على منع دائرة ICE من استخدام ممتلكاتهم.وكتب العمدة في رسالة إلى مالكي ومشغلي هذه الممتلكات: "تضامنا مع سكان نيويورك من المهاجرين، والتزاما المشترك بالمدينة التي نحبها، نطلب منكم عدم تأجير أو إعارة أو إتاحة ممتلكاتكم بأي شكل لدائرة ICE لتكون منطقة تجمع لعمليات الإنفاذ الخاصة بها".وكان زعيم الأقلية في تشاك شومر (ديمقراطي) وزعيم الأقلية في (ديمقراطي) من بين أكثر من مئة مسؤول منتخب وقعوا على رسالة ممداني السابقة.