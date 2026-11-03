بري ينقل تحذير روبيو إلى "حزب الله"

وجاء في التحذير أن " لن تقف مكتوفة اليدين إذا عاود إسناد ، وأنها ستسعى لربط جنوب بشماله بما يشمل قرى قضاء صيدا - ، وقد تستهدف الضاحية الجنوبية وبعض أحياء ".وكشف مصدر وزاري لصحيفة الشرق الأوسط" أن بري تبلغ عبر الوسطاء أن إيران ليست في حاجة لإسناد الحزب ولديها من القدرات ما يتيح لها التصدي للهجمات الأمريكية، لافتا إلى أن الجناح السياسي للحزب هو من أبلغ بري التزامه بعدم التدخل إسنادا لإيران.غير أن المصدر أشار إلى أن هذا الالتزام يبقي التساؤل حول ما إذا كان سينسحب أيضا على الجناح العسكري الذي يتبع مباشرة المجلس الجهادي في الحزب والحرس الثوري الإيراني، وهو الذي كان وراء إطلاق الصواريخ في المرة السابقة، وتوقف المصدر أمام إصرار المرشد الإيراني مجتبى على وحدة الساحات ورفضه التقيد بحدودها الجغرافية.وكان الرئيس عون قد تلقى التحذير الأمريكي المباشر، ليعمد بعد ذلك إلى تسخير علاقاته السياسية العربية والدولية في إطار التعامل مع هذا التطور.