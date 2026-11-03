مصر تلغي تسهيلات الدخول لمواطني 3 دول

وتضمنت إلغاء التسهيلات الممنوحة لهم وإلزامهم بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة، اعتبارا من 1 تشرين الثاني 2026، وفقًا للتعليمات المنظمة لدخول رعايا هذه الدول.وتتضمن الضوابط الجديدة اشتراط مرافقة أحد أفراد الأسرة، سواء الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء، للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما، إلى جانب إلزام القادمين بحيازة مبالغ نقدية محددة عند الوصول إلى .3 آلاف دولار للفرد و5 آلاف للأسرةوبحسب القواعد الجديدة، يتعين على القادمين من الدول الثلاث حيازة مبلغ نقدي قدره 3 آلاف دولار للفرد، فيما تلتزم الأسرة الوافدة بحمل 5 آلاف دولار.كما يتعين تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالمسافرين، سواء الصادرة من دولهم أو من مصر، لدى شركات السياحة التي يصلون إلى البلاد من خلالها.وتلزم الإجراءات الجديدة شركات السياحة بإعداد برامج سياحية محددة للأفواج القادمة من الدول الثلاث، إلى جانب سحب جوازات سفر أفراد الأفواج فور وصولهم إلى مصر، على أن تُعاد إليهم عند المغادرة.كما تلتزم شركات السياحة بالإخطار الفوري في حال تخلف أي فرد من أفراد الفوج عن موعد المغادرة المحدد له وفقًا للبرنامج السياحي المعتمد.ضوابط لمغادرة الأسر وتغييروفيما يتعلق بإجراءات الوصول والمغادرة، تتولى والهجرة والجنسية إثبات المرافقين بخاتم وصول رب الأسرة، مع إلزامه باصطحاب جميع أفراد أسرته عند مغادرة البلاد.كما نصت التعليمات على عدم قبول أي طلبات مقدمة من مواطني الدول الثلاث لتعديل تأشيرة السياحة إلى أي غرض آخر، بما يمنع تغيير الغرض من الزيارة بعد دخول مصر بموجب التأشيرة السياحية.وفي المقابل، تقرر الإبقاء على الضوابط المعمول بها حاليًا بشأن دخول مواطني كازاخستان وأوزبكستان إلى مصر دون تغيير.وتدخل الإجراءات الجديدة الخاصة بمواطني طاجيكستان وقرغيزستان وتركمانستان حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 2026، في إطار القواعد المنظمة لدخول رعايا هذه الدول إلى الأراضي المصرية.