الأردن يحيل المتهمين بهجوم كنيسة الكرك إلى محكمة أمن الدولة

وقال شحالتوغ إن التحقيقات تضمنت الاستماع إلى الشهود، وجمع الأدلة من موقع الحادث، وتوثيق الأسلحة والذخائر المستخدمة، إضافة إلى استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمة فيه، والذي وقع في 23 تشرين الأول الماضي.ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى موت أشخاص بالاشتراك، واستخدام أسلحة وذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في الإرهاب، إلى جانب التآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية والإخلال بالنظام العام.وقرر إحالة القضية إلى المختصة، لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.