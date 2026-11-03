بعد بانياس.. إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف مصفاة حمص

وذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان نشرته وكالة " ": "أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططا إرهابيا كان يستهدف ‏مصفاة تقف وراءه خلية تتبع لميليشيا " ".وأضافت: "أسفر ذلك عن إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة، وضبط ‏عبوات ناسفة بحوزتهم كانت معدة لاستهداف المصفاة".وبعد سقوط نظام الأسد، تصاعد التوتر بين الجديدة و"حزب الله"، حيث اتهمت دمشق الحزب بنقل أسلحة في أنحاء .ولكن "حزب الله" اللبناني نفى مرارا "الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط للحزب داخل الأراضي السورية".وكرر الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة اقتراحه إسناد مهمة التصدي لـ"حزب الله" إلى سوريا بدلا من بعد إحباطه من الطريقة التي تدير بها تل أبيب عملياتها العسكرية في ، وزعم أن الرئيس السوري أحمد الشرع "وعد أنه سيقدم مساعدة في قضية الحزب".وفي سياق متصل، أفادت "رويترز" مطلع الشهر الماضي نقلا عن ستة مصادر مطلعة بحصول محادثات مباشرة في بين مسؤولين عن الحكومة السورية وآخرين من "حزب الله" اللبناني في مسعى لتهدئة التوتر بين الجانبين، ولكن الجانب السوري سرعان ما بادر إلى نفي هذه الأخبار واصفا إياها بالكاذبة.