‏بدء التصويت للانتخابات النصفية الأميركية في ولايات الساحل الشرقي

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "‏التصويت للانتخابات النصفية الأميركية بدا قبل في ولايات الساحل الشرقي".وأضافت ان "مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأميركية بالساحل الشرقي فتحت أبوابها امام الناخبين".