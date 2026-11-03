وزير العدل يوجّه بتسريع تنفيذ البرنامج الوزاري لدائرة إصلاح الأحداث

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، ان "وزير العدل ، اجتماعاً ضم التخطيط العدلي، ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث، إلى جانب الكادر الإداري للدائرة، لمتابعة مراحل تنفيذ البرنامج الوزاري والوقوف على الإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج".وأضاف ان "الاجتماع شهد استعراض محاور البرنامج الوزاري الخاص بدائرة إصلاح الأحداث، ومناقشة الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء".ووجه الوزير"بتسريع إجراءات التحول الرقمي في مفاصل عمل الدائرة، والعمل على رقمنة الإجراءات الإدارية والفنية وربطها إلكترونياً بالمؤسسات والجهات المعنية، بالتنسيق مع والتحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل ".كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لتطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية الخاصة بإيداع الأحداث، ومتابعة متطلبات تحديثها والارتقاء بواقعها الخدمي والإداري، بما ينسجم مع متطلبات العمل الإصلاحي .وتناول الاجتماع كذلك واقع الإجراءات الأمنية المعتمدة في المؤسسات الإصلاحية، والتأكيد على تعزيزها ورفع مستوى التنسيق والمتابعة بما يضمن ترسيخ الأمن والانضباط داخل تلك المؤسسات.وأكد الوزير "أهمية المضي بتنفيذ محاور البرنامج الوزاري وفق الأولويات المحددة، ومتابعة نسب الإنجاز بصورة مستمرة، بما يحقق أهداف الوزارة في تطوير الأداء المؤسسي وتحديث منظومة العمل في دائرة إصلاح الأحداث".