الرئيس الايراني: سأقطع الكهرباء عن مكتبي لضمان استمرار الإنتاج



أكد الرئيس الإيراني ، استعداده لقطع الكهرباء عن مكتبه إذا اقتضت الضرورة، لضمان استمرار الإنتاج في البلاد، في ظل الضغوط الناجمة عن نقص إمدادات الطاقة.

وقال بيزشكيان: "إذا لزم الأمر، سأقطع الكهرباء عن مكتبي الخاص، لكنني لن أسمح بتوقف دورة الإنتاج"، داعياً المسؤولين إلى تعزيز الرقابة وإعطاء الأولوية للمنشآت الإنتاجية في توفير الطاقة.



وشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك، معتبراً أن قطع الغاز والكهرباء عن المراكز الثقافية بدلاً من المنشآت الإنتاجية يمثل رسالة عملية تؤكد أولوية استمرار الإنتاج.