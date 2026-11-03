الحرس الثوري الإيراني يفعل "الردع الأقصى" استباقا لضربة محتملة

وجاء في بيان بمناسبة ذكرى اقتحام بطهران عام 1979 واليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي، "يمثل 4 رمزا راسخا لمقاومة الشعب الإيراني للاستكبار العالمي واليوم الذي سجّل فيه نفي الإمام عام 1964، ومذبحة التلامذة والطلبة الجامعيين في البائد عام 1978، واقتحام وكر التجسس الأمريكي عام 1979 في تاريخ هذه الأرض، أثبت أن الشعب الإيراني المؤمن والثوري لن يستسلم أبدا لهيمنة وخداع جبهة الاستكبار".وأضاف أن "عداء النظام الأمريكي تجاه الشعب الإيراني ليس خلافا عابرا ولا سوء فهم سياسي، بل هو متجذر في صراع مصالح بنيوية استراتيجية مستمرة منذ انقلاب عام 1953 وحتى انتصار الإسلامية، وعلى مدى السنوات السبع والأربعين الماضية".ولفت إلى أنه "وفي ظل الوضع الذي فقد فيه العدو الأمريكي الصهيوني بعد أن تلقى ضربات قاسية ومؤلمة في حربَي الاثني عشر يوما والأربعين يوما المفروضتين، والمعارك التي تلتها، إمكانية العدوان مجددا، وذلك بفضل وحدة الشعب الإيراني وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية".وأفاد بأن الولايات وإسرائيل "يروّجان لخطاب التهديدات، ويشنان حربا نفسية وإعلامية، حيث أعلنا حربا وجودية عبر الإيهام بإمكانية تدمير ".وأعلن الحرس الثوري أن "جميع التدابير والأوامر الأخيرة الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة في اجتماع قادة القوات المسلحة قد أدرجت على جدول الأعمال تماشيا مع مبدأ الردع الأقصى"، وشدد على أنه "لن يتردد لحظة في تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع باقي القوات المسلحة وحماة الوطن".