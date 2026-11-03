طهران: لم يسجَل أي تطور جديد بشأن التوصل لاتفاق مع واشنطن

وأضاف بقائي أن "تبادل الرسائل عبر الوسطاء متواصل بالتزامن مع بلوغ الاستعداد للدفاع والرد الحاسم على أي اعتداء أعلى مستوياته الممكنة".وأكد المتحدث باسم وفد التفاوضي أن التجارب السابقة تبدّد أي تفاؤل بشأن جدية في المسار الدبلوماسي.وأفاد بقائي بأن إيران لن تفوّت أي فرصة لتوظيف الدبلوماسية في تأمين مصالحها ومطالبها المشروعة وردع شرور العدو وإرساء الأمن في المنطقة.وكان مسؤول إيراني قد ذكر وفق وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن إيران والولايات المتحدة بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك في ضوء مشاورات تجري في الأيام الأخيرة.وتأتي هذه التصريحات في وقت ‌تشهد ⁠الساحة تكثيفا للجهود الدبلوماسية، التي تلعب فيها وباكستان دور الوسطاء الرئيسيين، بهدف منع تجدد ⁠الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي ⁠في الولايات المتحدة.