رسائل تحتوي على مسحوق أبيض تستنفر مكاتب الانتخابات الأميركية

وقال ، في وثيقة قضائية كشف عنها الثلاثاء، إن المحققين يعتقدون أن أكثر من 700 رسالة مرتبطة بالمرسل نفسه، فيما أظهرت الفحوص أن المساحيق التي جرى تحليلها كانت خميرة أو دقيقا، ولم يكتمل فحص جميع الرسائل.ويواجه المتهم، روبن ، تهمتين تتعلقان بإرسال مواد توهم بوجود خطر، وتوجيه تهديدات عبر البريد.وأُلقي القبض عليه الاثنين، وكان من المتوقع مثوله أمام في الثلاثاء. ولم تُظهر سجلات المحكمة الإلكترونية اسم محام يتولى الدفاع عنه للتواصل معه بشأن الاتهامات.وكانت السلطات الفيدرالية قد أعلنت، الشهر الماضي، التحقيق في رسائل تحمل "مواد مشبوهة" وصلت إلى مكاتب أعضاء في ومكاتب انتخابية في أنحاء البلاد، ودعت متلقيها إلى التعامل معها باعتبارها مواد قد تشكل خطرا.وتسببت رسائل في إخلاء مكاتب انتخابية بولايتي لويزيانا وأوكلاهوما خلال أكتوبر. كما أعلنت ولايات أخرى، من أيداهو إلى فلوريدا، تلقي رسائل مماثلة أو اعتراضها بواسطة قبل وصولها.