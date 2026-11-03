واشنطن تسعى لوجود عسكري طويل الأمد في فنزويلا

وذكرت الصحيفة، أن تتولى إعداد اتفاق عسكري يعرف باسم "اتفاق وضع القوات" (SOFA)، من شأنه إرساء الإطار القانوني لوجود محتمل للقوات الأمريكية على الأراضي الفنزويلية.وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة، فإن تفاصيل الوجود العسكري المحتمل، بما في ذلك عدد الجنود الأمريكيين وأماكن انتشارهم، سيتم في اتفاقات لاحقة.وأوضح مسؤول رفيع في الأمريكية أن تسعى إلى توسيع التعاون الأمني مع فنزويلا، لكنه شدد على أن الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في البلاد لا يزال "بعيدا جدا".وأكد المسؤول أن لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الحكومة الفنزويلية بشأن إقامة قواعد عسكرية، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي الراهن يقتصر على ملحق عسكري وعدد من عناصر مشاة البحرية في بالعاصمة .وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن أبرمت اتفاقات مماثلة مع أكثر من 100 دولة، بهدف توفير إطار قانوني للتعاون الدفاعي، يشمل التدريبات العسكرية والزيارات البحرية والمساعدات الإنسانية.ويأتي الكشف عن هذه التحركات في ظل تطور العلاقات بين واشنطن وكاراكاس، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي في 3 يناير 2026، وتولي الرئاسة بالوكالة.