وزير النقل الإسباني يستقيل

وقال بوينتي أمام النواب إن وزير النقل لا يمكنه البقاء في منصبه بعد حادثين بهذه الخطورة، سواء كانت له مسؤولية مباشرة أم لا، مشيراً إلى أن قراره يرتبط بالمسؤولية السياسية والتضامن مع الضحايا.وكان حادث سابق وقع في منطقة أداموز جنوبي البلاد في كانون الثاني الماضي قد أدى إلى مقتل 46 شخصاً.وتأتي قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني. وأثارت الحوادث المتكررة نقاشاً بشأن سلامة شبكة القطارات السريعة وإجراءات الصيانة وأنظمة الإشارات والتحكم، فيما أعلنت الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز إجراءات السلامة ومساعدة المتضررين.