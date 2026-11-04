الديمقراطيون يحققون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ51 مقعداً

وشهدت الانتخابات أيضاً فوز كيشا لانس بوتومز بمنصب حاكمة ، لتصبح أول امرأة سوداء تتولى منصب حاكم ولاية في ، وفق النتائج التي أوردتها وكالة أسوشيتد برس.وتنافس الحزبان على السيطرة على مجلسي ، وسط بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار وسياسات والحرب على .وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الفرز لم تكن قد اكتملت في جميع الولايات عند نشر تقريرها، لذلك لا يمكن اعتبار هذه النتائج مؤشراً نهائياً إلى هوية الحزب الذي سيحظى بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.