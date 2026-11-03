طائرات تزويد بالوقود أمريكية تحلق في أجواء منطقة الخليج

وكشفت خريطة تتبع الرحلات الجوية في المنطقة أن ثلاثا من هذه الطائرات أقلعت من قاعدة "العديد" الأمريكية في ، وتوجهت إحداها إلى أجواء بين وإيران، وتحلق أخرى في المجال الجوي السعودي، فيما عادت الثالثة أدراجها لتهبط في القاعدة القطرية بعد ست ساعات من الطيران.أما الطائرة الرابعة فسلكت مسارا آخر من تل أبيب إلى الإمارات، وهي موجودة حاليا في أجواء .كما رصدت تحركات جديدة لطائرات نقل عسكرية أمريكية باتجاه ، بالتزامن مع تعزيزات جوية بريطانية في قبرص، وسط تصاعد حدة التوترات والمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية مع .وفي وقت سابق، أعلن مصدر سياسي إيراني أن حدثت قائمة أهدافها للرد على ضربات أمريكية محتملة، مشيرا الى أن القائمة تشمل مصالح وإسرائيل في المنطقة.