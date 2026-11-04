ترامب يدعو الحزب الجمهوري إلى اختيار مرشحه للرئاسة

وقال إن "الوقت حان للحزب الجمهوري لبدء تحديد مرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028"، مشيرا إلى أن "الحزب يضم "مجموعة مذهلة من المرشحين"، رغم رفضه تسمية أسماء محددة في هذه المرحلة.وفي مقابلة مع قناة " نيوز"، قال ترامب إن اختيار المرشح سيأتي في النهاية عبر مسار تنافسي، لكنه لم يستبعد أن يكون الدعم أو الترشيح من جانبه عاملا حاسما، قائلا: "يقولون إن الفائز سيكون من يدعمه ترامب أو يختاره، ولا أعرف إن كان هذا صحيحا أم لا".وكان ترامب أعلن قبوله نتائج جميع سباقات انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أنه لا يعتبرها انتكاسة شخصية له، فيما هنأ الديمقراطيين على أدائهم الجيد وقال إنه مستعد للعمل معهم من أجل مصلحة البلاد.وأضاف ترامب أنه "يعتقد أن الديمقراطيين سيرغبون في التعاون معه، وإلا فإنه سيستخدم حق النقض ضد كل شيء"، مشيرا إلى أن "سيطرتهم على لا تمنحهم موقعا يسمح لهم بفرض إرادتهم".وقال ترامب إنه "يعتقد أن ملف كان أحد عوامل خسارة الجمهوريين، لكنه أكد بالمقابل أن الأمريكيين يدركون ما تم تحقيقه في التعامل مع ".ويأتي ذلك وسط تقارير عن فوز مؤكد للديمقراطيين بمجلس النواب وترجيح فوزهم بمجلس الشيوخ أيضا مع ظهور أول نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت أمس الثلاثاء.