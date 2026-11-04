الحرس الثوري: نيران تشتعل في 4 ناقلات بسبب ألغام بحرية قرب مضيق هرمز

– دولي

اعلن ‌الإيراني إن أربع ناقلات نفط دمرت بعد اصطدامها ⁠بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور ممر محظور جنوبي الحيوي.

وفي بيان، أفاد ‌الحرس ⁠الثوري بأن "النيران لا تزال مشتعلة في ⁠الناقلات وأضاف أنه تمت السيطرة ⁠على سفينتين أخريين".