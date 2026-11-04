مستشار الحرس الثوري: الرد الإيراني على أي هجوم من قواعد خليجية لن يقتصر على مصدره

وأكد أن ستتعامل مع أي عمل أمريكي أو إسرائيلي بعقيدة عسكرية وتقنيات جديدة تختلف عن السابق.وقال مقدم فر، إن الشعب والمسؤولين الإيرانيين لا يرون فرقا جوهريا بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأن التطورات السياسية الداخلية في لا تحمل أهمية كبيرة في السياسات الإيرانية.ووصف نتائج الانتخابات الأمريكية بأنها استفتاء على الحرب ضد إيران، معتبرا أن فشل حزب الرئيس الأمريكي يعكس هزيمة أمريكية في تلك الحرب، ويشكل حجة إضافية على قوة إيران.وأضاف أن دماء الشهداء الإيرانيين ستؤدي، بحسب قوله، إلى هلاك "المجرمين الأمريكيين والصهاينة"، بمن فيهم ورئيس الوزراء الإسرائيلي .وقال مستشار قائد فيلق الإسلامي، إن ما وصفه بـ" الثالثة" لتسريع طرد الولايات المتحدة من المنطقة قيد التكوين.واعتبر أن هزيمة الأخيرة في إيران سرّعت هذا المسار، مستشهداً بما وصفه بالانسحاب المهين لواشنطن من والعراق، وإضافة إلى أن إيران دمرت، بحسب قوله، معظم القواعد الأمريكية في المنطقة.وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى الهروب من المنطقة لأنها تعلم أنها لن تحصل على فرصة لإعادة إحياء قواعدها، مضيفا أن الخوف من الصواريخ الإيرانية يدفع السفن الحربية الأمريكية إلى البقاء على مسافة 400 إلى 500 كيلومتر من .قال حميد رضا مقدم فر، مستشار قائد فيلق الحرس الثوري الإسلامي، إن "الثورة الثالثة" لطرد الولايات المتحدة من المنطقة تتشكل، داعيا وسائل الإعلام الأمريكية إلى زيارة للتحقق مما وصفه بأنه أكاذيب بشأن انفتاح المضيق.وأضاف أن "الثورة الرابعة"، أي سقوط ما سماه "الإمبراطورية الأمريكية"، سيتحقق في المستقبل القريب، معتبراً أن "لحظة هرمز" الأمريكية حدثت بالفعل ولا رجعة فيها.كما زعم أن إيران أسقطت طائرات أمريكية متقدمة ودمرت أكثر من 42 طائرة، بينها طائرات F-35 وطائرات تزويد بالوقود، مؤكدا أن رد إيران على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي لن يقتصر على مصدره، وسيمتد إلى نطاق أوسع إذا استخدمت دول مثل الإمارات والبحرين قواعدها لشن هجمات على إيران.