فلسطينية تفوز بمقعد في مجلس شيوخ ولاية جورجيا

وبفوزها على منافسها الجمهوري شيخ، تصبح رمان أول أمريكية من أصول فلسطينية تصل إلى مجلس شيوخ ، بعد أن كانت قد دخلت التاريخ عام 2022 كأول امرأة مسلمة وفلسطينية تنتخب لعضوية مجلس نواب الولاية.* النشأة والشغف بالسياسةورواء رمان سياسية أمريكية من أصل فلسطيني وُلدت عام 1993 في العاصمة الأردنية عمان، انتقلت عائلتها إلى وبالتحديد إلى ولاية جورجيا عندما كانت في السابعة من عمرها.نالت رواء درجة بكالوريوس الآداب في السياسة من جامعة أوغليثورب في عام 2015، وحصلت على درجة ماجستير في السياسة العامة من كلية ماكورت للسياسة العامة بجامعة في عام 2019.خاضت رواء الميدان السياسي، وتصف نفسها بأنها شغوفة في السياسة والمشاركة المدنية والحوار بين الأديان وخدمة المجتمع.تطوعت رواء في كل دورة انتخابية منذ عام 2014، عملت أيضا كمنظمة ميدانية لمشروع الناخبين في جورجيا، بالإضافة إلى عملها كمديرة الاتصالات في "كير" فرع جورجيا.في عام 2020 ساعدت رواء الكثير من سُكان جورجيا لتعليمهم كيفية المشاركة والقيام في عملية الانتخاب، وعملت كمنظمة ميدانية لصندوق المناصرة الأمريكي الآسيوي.وفي أكتوبر 2025، أعلنت ترشحها لمنصب حاكم ولاية جورجيا، مركزة على قضايا رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الرعاية الصحية ودعم المشاريع الصغيرة.* الدراسة والتكوين العلميالتحقت رمان بالمدرسة في أتلانتا، وتخرجت في مدرسة ساوث فورسايث الثانوية عام 2011، وحصلت على البكالوريوس من جامعة أوغلثورب بولاية جورجيا عام 2015.PasteCancelوفي عام 2017، انتقلت رمان إلى وحصلت على الماجستير في السياسات العامة من مدرسة ماكورت التابعة لجامعة جورج تاون، وشغلت منصب رئيسة رابطة الطلاب، كما شاركت في مجلس الاستشارات الطلابي في معهد جورج تاون للسياسة والخدمة العامة.منذ سنوات دراستها الجامعية، انخرطت في العمل المجتمعي والتنظيم السياسي، وشاركت عام 2014 في حملة عضو السابق عن الولاية الذي كان يترشح آنذاك لمنصب الحاكم.ورغم أنه لم يفز، فإنها تتذكر أنها رأت في ذلك إمكانية حدوث تحول سياسي في ولايتها.وقالت رمان "أول باب طرقته فيوالمشاركة المدنية والحوار بين الأديان وخدمة المجتمع.انخرطت منذ دراستها الجامعية في العمل المجتمعي والسياسي، وفازت عام 2022 بعضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية بعد حصولها على نسبة 57.7% من الأصوات وأصبحت أول امرأة مسلمة تتقلد منصبا عاما في الولاية.في العام 2022، ركزت رواء ذات التسعة وعشرين ربيعا حينها، في حملتها الانتخابية على ضرورة أن تعمل الحكومة لصالح الجميع، وتعهدت بالعمل على اتخاذ إجراءات لتمويل التعليم بالكامل، وسد فجوة الفرص الاقتصادية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وحماية حقوق التصويت.* منصب الحاكمفي مطلع أكتوبر 2025، أعلنت رمان ترشحها لمنصب حاكم ولاية جورجيا في انتخابات عام 2026، مؤكدة أن الديمقراطيين بحاجة إلى رؤية تقدمية أوضح وتركيز أكبر على تنظيم الناخبين.وقالت في حملتها الانتخابية، إن تكاليف المعيشة تزداد صعوبة يوما بعد يوم على المواطنين، وبدلا من معالجة هذه الأزمة، أمضى الجمهوريون دورات تشريعية عدة منشغلين بالمنشورات السياسية وبمصالح أصدقائهم من الشركات.وتؤمن رُمان بأن الحكومة يجب أن تناضل من أجل الشعب، وترى أن الميزانية ينبغي أن تُوجه للاستثمار في المواطنين، لا في الإعفاءات الضريبية للشركات والمصالح الخاصة.