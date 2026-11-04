ترامب: حرب إيران أثرت في نتائج الانتخابات ولن أغيّر قراري

وقال إن دمرت القدرات العسكرية الإيرانية، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأنه لم يكن ليتخذ قراراً مختلفاً بشأن الحرب.وأشار إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين قليلاً على المدى القصير، فيما أبدى استعداده للتوصل إلى توافق مع الديمقراطيين، رغم وجود خلافات كبيرة معهم.