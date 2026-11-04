مايك جونسون ينسحب من قيادة الجمهوريين في مجلس النواب

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن لن يخوض انتخابات قيادة الأقلية، فيما أفادت صحيفة « بوست» بأنه أبلغ موظفيه بالقرار الأربعاء، بعد اتضاح نتائج الانتخابات.ويأتي القرار خلافاً لتصريحات سابقة لجونسون أكد فيها عزمه مواصلة قيادة الجمهوريين حتى في حال خسارتهم الأغلبية، فيما أثارت الهزيمة الانتخابية انتقادات داخل الحزب ودعوات إلى تغيير قيادته.