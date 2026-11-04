السعودية وسوريا توقعان اتفاقيات تشمل التعاون العسكري والصناعة

وجاءت الاتفاقيات عقب مباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وشملت مجالات التعاون العسكري والتنمية والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة والصناعة والزراعة والبيئة والخدمات المالية.وحضر مراسم التوقيع عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين، في خطوة تعكس تعزيز التعاون السعودي السوري في مختلف القطاعات.