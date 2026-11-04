حكيم جيفريز يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب الأمريكي



أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في الأمريكي، ، ترشحه رسمياً لمنصب ، عقب فوز حزبه بأغلبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي.



وقال جيفريز، في رسالة وجهها إلى زملائه، إنه يطلب دعمهم لتولي المنصب، مؤكداً ضرورة تحقيق التغيير الذي طالب به الشعب الأمريكي.



ومن المتوقع أن يصبح جيفريز أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى رئاسة ، على أن يقود الأغلبية الديمقراطية الجديدة التي تؤدي اليمين الدستورية في الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.