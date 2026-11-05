إيرانيون يحرقون لافتة تحمل صور ترامب ونتنياهو في طهران

وأظهرت صور التقطتها لافتة كبيرة تشتعل فيها النيران، وتضم أيضاً صور نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، فيما وثّق مواطنون إيرانيون الحادثة بهواتفهم، والتقطوا صوراً أمام اللافتة المشتعلة.كما بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مقاطع فيديو أظهرت النيران وهي تلتهم اللافتة، وسط حشود من المواطنين الذين لوّحوا بالأعلام.وفي السياق ذاته، تجمع آلاف الإيرانيين، الأربعاء، أمام مقر السفارة الأميركية السابقة في ، وأحرقوا الأعلام الأميركية والإسرائيلية، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.وكان الرئيس الأميركي قد أقرّ، الأربعاء، بأن الحرب التي تخوضها بلاده إلى جانب ضد أسهمت إلى حد كبير في هزيمته الانتخابية، مشيراً إلى تداعياتها، ولا سيما على أسعار النفط.