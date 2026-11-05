الدفاع التركية تعلن مقتل جندي بإطلاق نار من الجانب الإيراني على الحدود

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحادثة أسفرت عن مقتل الجندي التركي، مشيرة إلى أن مسؤولين من وإيران عقدوا اجتماعاً في موقع الحادثة يوم 3 تشرين الثاني الجاري.وأضافت أن السلطات الإيرانية باشرت تحقيقاً بشأن الواقعة، فيما تتواصل الجهود لكشف ملابساتها بالتنسيق بين الجانبين.