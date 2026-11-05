هبوط اضطراري لثلاث طائرات في بلغاريا إثر تهديدات بوجود قنابل

وذكرت الوسائل أن التهديدات دفعت السلطات إلى تفعيل الإجراءات الأمنية وتحويل مسارات الطائرات الثلاث إلى مطارات داخل .وأضافت أن الجهات المختصة باشرت عمليات التفتيش والتحقق من صحة التهديدات، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديدات أو نتائج الإجراءات الأمنية.