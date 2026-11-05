"مقترحات ملموسة".. انفراجة محتملة في مفاوضات طهران وواشنطن

ذكرت صحيفة " تايمز"، الخميس، أن تراجع مجموعة من المقترحات التي قدمها الوسطاء بشأن مستقبل برنامجها النووي، في خطوة قد تمثل تقدما في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع وتجنب تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين مطلعين على المفاوضات، بينهم مسؤول أميركي ومسؤولان إيرانيان، أن أبدت استعدادا لاستئناف المحادثات النووية بعد أسابيع من رفض تقديم أي تنازلات، مشيرة إلى أن المسؤولين وصفوا البنود المطروحة بأنها "مقترحات ملموسة"، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وبرز نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، وفق ثلاثة من المسؤولين، بوصفه أحد أبرز الداعمين للجهود القطرية الرامية إلى تجنب التصعيد العسكري، لا سيما وأنه يحاول النأي بنفسه عن الرئيس الأميركي ، بعدما حمّل الحرب مسؤولية الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي هذا الأسبوع.

وفي الشهر الماضي، بعث فانس رسالة إلى رئيس الإيراني، اقترح فيها استئناف محادثات سلام مباشرة تشمل البرنامج النووي الإيراني.

وقبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على في أواخر فبراير، كان فانس أبرز المعارضين لاندلاع حرب شاملة داخل الدائرة المقربة من ، إذ حذر الرئيس من أن الصراع قد يؤدي إلى فوضى إقليمية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وقال فانس، يوم الاثنين الماضي، إن تقدما تحقق في التواصل مع الإيرانيين، لكنه أشار إلى أن ترامب يمتلك خيارات "عسكرية" و"غير عسكرية"، وأضاف: "نشعر أنا والرئيس بتفاؤل كبير نسبيا بشأن احتمالات التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات".

وتزامنت التحركات الدبلوماسية مع دراسة ترامب وإسرائيل شن هجوم واسع النطاق على إيران، بعدما أعد الجيشان الأميركي والإسرائيلي قائمة بأهداف محتملة، تشمل البنية التحتية للطاقة ومواقع أخرى حيوية للاقتصاد الإيراني.

ويشكل البرنامج النووي الإيراني إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى تسوية طويلة الأمد تنهي الحرب، ويتهم ترامب طهران بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد السلطات الإيرانية أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.