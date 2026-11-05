سوريا.. انفجار بريف إدلب ناجم عن استهداف مبنى أمن الطرق

وذكرت " ": "دوي انفجار مجهول في مدينة جنوب إدلب يجري التحقق من طبيعته، دون تسجيل إصابات".وكتبت صحيفة "الوطن" السورية عبر قناتها على "تلغرام": "صوت الانفجار الذي سمع في مدينة معرة النعمان بريف إدلب ناجم عن استهداف مبنى أمن الطرق بقذيفة RBG أطلقها مجهولون".وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المختصة تواصل إجراء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.