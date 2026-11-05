ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وربما أضطر إلى تدمير ما تبقى منها

أكد الرئيس الأمريكي ، أن لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما أشار الى أنه ربما يضطر إلى تدمير ما تبقى منها.

وقال في كلمة له، " لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تتخذ أي خطوة دون موافقتنا"، لافتاً الى أنه " لا يهم ما تتضمنه المقترحات التي تدرسها إيران فهي لن تمتلك السلاح النووي".

وأضاف "نسيطر في إيران على كل ما أردنا السيطرة عليه منذ بدء وجودنا هناك قبل 7 أشهر"، مردفا "ستعرفون قريبا ما سنقرره بشأن إيران".

وأشار ترامب الى أنه يفضل "عدم تدمير ما تبقى من إيران لكن ربما أضطر إلى ذلك".