الكشف عن مقترح إيراني يخص "النووي"

ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع، " أرسلت مقترحا نوويا عبر ولن يناقش إلا بعد تلبية مطالبها السبعة".

وأضاف " تنظر في مقترح النووي".



وكانت صحيفة " تايمز" ذكرت، الخميس، أن إيران تراجع مجموعة من المقترحات التي قدمها الوسطاء بشأن مستقبل برنامجها النووي، في خطوة قد تمثل تقدما في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وتجنب تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين.