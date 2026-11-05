البرلمان التركي يصادق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك

على اتفاقية للدفاع المشترك بين وباكستان والسعودية.

وأقر البرلمان التركي، المادة الأولى من "اتفاقية للدفاع المشترك"، التي تضم 16 مادة، وتُحدد إطارا للتعاون الأمني والعسكري بين وتركيا وباكستان، بما يشمل "حماية سيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتعزيز قدراتها الدفاعية، والتنسيق في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية".

يشار الى أن السعودية وباكستان وتركيا وقعت في (7 آب 2026) خلال اجتماع في مكة المكرمة على "اتفاقية للدفاع المشترك" التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك للدول الثلاث في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك.