إخلاء مؤسسات إعلامية في أيرلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

وذكرت (BBC) أن التهديدات شملت أيضاً صحيفة "آيريش إندبندنت" ومحطتي "نيوزتوك إف إم" و"توداي إف إم"، فيما باشرت الشرطة عمليات التفتيش والتحقيق في الحادثة.ويأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة بلاغات بوجود قنابل استهدفت طائرات أوروبية، بينها طائرة تابعة لشركة "ويز إير" حُوّل مسارها من براغ إلى مطار البندقية الإيطالي، وسط تقارير عن موجة ثالثة من الإنذارات الأمنية التي طالت رحلات أوروبية خلال الأسبوع الجاري.