تهديدات بوجود متفجرات تستهدف 8 رحلات جوية في مطار براغ

وقال متحدث باسم مطار براغ إن التهديدات طالت 8 رحلات على الأقل، مبيناً أن عمليات التفتيش لم تسفر حتى الآن عن العثور على أي أجهزة تفجير، كما لم تستدعِ الإجراءات الأمنية إلغاء رحلات أو تغيير مساراتها.وفي تطور متصل، أفاد مصدر في إدارة فيوميتشينو بتحويل مسار طائرة تابعة لشركة «ويز إير»، كانت متجهة من براغ إلى العاصمة الإيطالية، إلى مدينة البندقية، حيث هبطت هناك اليوم الجمعة، إثر بلاغ عن وجود قنبلة على متنها.وكانت الإيطالية «أنسا» قد ذكرت في وقت سابق أن الإنذار وصل عبر اتصال هاتفي إلى برج المراقبة في مطار ، إلا أن المصدر نفى هذه الرواية، دون الكشف عن الجهة التي أبلغت عن التهديد أو تفاصيل إضافية بشأنه.ولم تعلن السلطات التشيكية حتى الآن هوية الجهة المسؤولة عن التهديدات أو طبيعة البلاغات، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الأمنية في مطار براغ.