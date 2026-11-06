165 ألف وظيفة جديدة في أميركا خلال تشرين الاول.. والبطالة تستقر عند 4.1%

وأظهرت البيانات ارتفاع تقديرات الوظائف المضافة في أيلول إلى 60 ألف وظيفة بدلاً من 29 ألفاً، كما عُدّلت أرقام آب بالزيادة إلى 186 ألف وظيفة، لترتفع حصيلة الشهرين بمقدار 84 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة.وعلى مستوى القطاعات، تصدرت الخدمات المهنية والتجارية مكاسب التوظيف بإضافة 70 ألف وظيفة، تلتها الرعاية الصحية بـ42 ألفاً، والنقل والتخزين بـ25 ألفاً، والتصنيع بـ19 ألف وظيفة.وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 7.1 مليون شخص، فيما ارتفع متوسط الأجر بالساعة إلى 38 دولاراً، بزيادة شهرية بلغت 0.4% وسنوية قدرها 3.1%.