التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض مسيّرة في منطقة مكة المكرمة

وقال المتحدث باسم التحالف ، في منشور على منصة «إكس»، إنه تم «اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة المكرمة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقتها أو طبيعة الهجوم.ويأتي الإعلان بعد يوم من إعلان التحالف اعتراض صاروخ أُطلق باتجاه منطقة ، في حين نفت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أنها لا تستهدف مكة والمدينة.وتشهد هجمات متكررة تنسبها إلى جماعة الحوثيين المدعومة من ، والتي أعلنت في مناسبات سابقة مسؤوليتها عن ضربات استهدفت مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية داخل المملكة.وعلى صعيد التطورات الميدانية في ، تجددت المواجهات في تموز الماضي بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض، بعد هدنة استمرت أربع سنوات، قبل أن تتصاعد العمليات العسكرية في أيلول، مع إعلان الحوثيين السيطرة على مناطق واسعة من لليمن ومحيط .في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إطلاق عملية عسكرية مضادة لاستعادة المناطق التي خسرتها، بدعم من الطيران السعودي.