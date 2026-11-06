الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم



أعلن الإيراني، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-1، كانت تحلق في أجواء جنوب .



وذكر الحرس، في بيان، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية تمكنت من رصد الطائرة المسيّرة واعتراضها وتدميرها باستخدام منظومة وصفها بالحديثة والمتقدمة.



وأضاف البيان أن الطائرة من طراز MQ-1، وهي مسيّرة للاستطلاع والمهام القتالية، وتتبع الجيش الأميركي، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف جرت قبل دقائق من صدور البيان.