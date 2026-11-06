قطر تدعو واشنطن وطهران إلى اتفاق “جيد” بدلاً من انتظار “المثالي”

وقال ، في تصريحات صحفية، إن على وطهران إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق، بدلاً من التمسك بشروط مثالية قد تحول دون تحقيق تفاهم بين الطرفين.وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين وإيران، وسط استمرار التوترات الإقليمية واحتمالات تجدد التصعيد.وتواصل الدعوة إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف الجانبين من إمكانية استئناف المفاوضات والتوصل إلى تفاهم ينهي الأزمة