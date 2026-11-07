ترامب يكشف أهداف الضربات الأخيرة لإيران ويلمح إلى "قوة احتلال"

وقال الرئيس الأمريكي إن نفذ يوم الجمعة ضربات محدودة جديدة ضد ، استهدفت منظومات دفاعها الجوي، موضحا أن العملية انتهت بسرعة كبيرة ولم تستغرق سوى دقائق معدودة.وأضاف ، في حديثه مع الصحفيين بعد وصوله إلى وست بالم بيتش في ، أن إيران أقامت منظومة دفاعية صغيرة مضادة للطائرات، غير أن القوات الأمريكية تمكنت من تدميرها بالكامل في نحو 15 دقيقة وربما في 5 دقائق فقط.وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في ، وهو ممر مائي بالغ الأهمية لشحنات النفط.ولم يكشف ترامب عن تفاصيل إضافية بشأن الهدف المستهدف، غير أن مسؤولين أمريكيين ذكروا أن معظم أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تضررت بشدة أو دمرت خلال القصف الإسرائيلي في يونيو 2025، وفي المراحل الأولى من النزاع الحالي. كما رجح هؤلاء أن تعمل إيران على إعادة بناء هذه المنظومات وغيرها من البنية العسكرية .وتأتي ضربات الجمعة بعد أيام من الخسارة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وخلال الفترة التي تلت تلك النتيجة اتسمت تصريحات ترامب بالتذبذب بين التهديد بتدمير إيران والإشارة إلى احتمال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.وفي وقت سابق من الجمعة، قال مسؤولان حكوميان في الشرق الأوسط إن إيران تدرس مقترحات قدمتها قطر، التي تضطلع بدور الوسيط، من أجل تضييق هوة الخلاف مع بشأن برنامجها النووي.