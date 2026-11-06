استهداف جزيرة قشم جنوبي إيران بصاروخين

وذكر التلفزيون الإيراني أن انفجارين سُمِعا في منطقة سوزا بجزيرة قشم، مؤكداً عدم وقوع خسائر بشرية.من جانبها، أفادت بأن الانفجارات التي سُمعت في ومدينة خمير قد تكون مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه .في المقابل، نقلت أن صاروخين أصابا جزيرة قشم جنوبي البلاد.