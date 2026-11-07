البحرية الإيرانية: حريق في ناقلة بمضيق هرمز بسبب لغم

نيوز- دولي

ذكرت ‌وسائل إعلام اليوم السبت نقلا عن ⁠البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران.

وقالت البحرية الايرانية فيدخبر تابعته ، ان "ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد ‌اصطدامها ⁠بلغم بحري في شرق ".