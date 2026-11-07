الدفاع المدني في غزة: نواجه كارثة إنسانية جراء غرق المخيمات ومراكز الإيواء

وقالت المديرية في تصريحات صحفية ان "أكثر من 2000 مبنى في القطاع مهددة بالانهيار ما لم يسمح بإدخال المعدات اللازمة للتعامل معها"، مطالبة "الدول الضامنة لوقف إطلاق النار واللجنة الوطنية لإدارة القطاع بالتدخل لإنقاذ السكان".واضافت ان "انهيارات جزئية جرت في 3 مبان بالقطاع جراء الأمطار ما شكل خطرا على حياة المدنيين"،لافتة الى ان "القطاع يواجه إنسانية جراء غرق عشرات المخيمات ومراكز الإيواء بمياه الأمطار".