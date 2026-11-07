شركة طيران فرنسية تفاجئ رونالدو.. ماذا فعلت؟

وقررت شركة "ترانسافيا" سحب المقاعد التي تحمل الرقم 7C من رحلاتها المتجهة إلى مدينة فونشال ، في لفتة مرتبطة بالرقم الشهير للنجم . وكشفت الشركة عن هذه الخطوة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، من خلال نشر صورة لقميص منتخب يحمل اسم ورقمه 7، موضوعا على أحد مقاعد الطائرة. وأرفقت "ترانسافيا" الصورة برسالة قالت فيها: "بما أن CR7 علّق حذاءه، فإن المقاعد التي تحمل الرقم 7C أصبحت هي الأخرى خارج الخدمة على رحلاتنا المتجهة إلى فونشال".ويحمل القرار دلالة خاصة، إذ استوحت الشركة الفكرة من لقب رونالدو الشهير CR7، وربطته برقم المقعد 7C، كما اختارت الرحلات المتجهة إلى فونشال تحديدا، باعتبارها مسقط رأس النجم البرتغالي في ، حيث وُلد يوم 5 فبراير 1985. وتعد "ترانسافيا فرانس" شركة طيران فرنسية منخفضة التكلفة، تابعة لمجموعة إير فرانس – كيه إل إم، وتسيّر رحلات إلى وجهات أوروبية وعالمية، من بينها مدينة فونشال. وجاءت هذه المبادرة عقب إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي يوم 5 2026، منهيا مسيرة امتدت لأكثر من 23 عامًا مع منتخب البرتغال، بدأت في أغسطس 2003.