البوابة الحديدية.. امريكا تكشف عن تشكيل جديد لمنع نقل الأسلحة الإيرانية براً

وذكرت القيادة في تصريحات صحفية ان "هنالك توجيهات بتشكيل قوة مهام لدعم جهود منع من استخدام الطرق البرية لنقل الأسلحة".واضافت، ان "قوة المهام ستحمل اسم البوابة الحديدية وتضم نحو 20 عسكريا ومدنيا".