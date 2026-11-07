هل ارسلت سوريا قوات عسكرية إلى اليمن؟

ونقلت السورية (سانا) عن المصادر قولها بان "الاتفاقيات العسكرية الحالية مع تندرج ضمن إطار التعاون ‏في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.".وأضافت، أن "الاتفاق مع المملكة العربية يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ‏ستبدأ الزيارات التنسيقية من السعودية إلى الشهر المقبل"، مبينة انه "من الممكن أن يتطور هذا التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى حلف ‏ ، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة".‏وأشارت المصادر، بحسب ، أن "الحديث عن إرسال قوات عسكرية سوريّة إلى في الوقت الراهن لا أساس له من "، ‏مبينة انه "تتركز أولويات سوريا في المرحلة المقبلة على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق ‏التعافي الاقتصادي".‏