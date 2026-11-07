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هل ارسلت سوريا قوات عسكرية إلى اليمن؟
دوليات
2026-11-07 | 11:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
نفت مصادر دبلوماسية
سورية
، اليوم السبت، إرسال قوات عسكرية سوريّة إلى
اليمن
، فيما بينت أن الأولويات السورية في المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ونقلت
وكالة الأنباء
السورية (سانا) عن المصادر قولها بان "الاتفاقيات العسكرية الحالية مع
المملكة العربية السعودية
تندرج ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.".
وأضافت، أن "الاتفاق مع المملكة العربية
السعودية
يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ستبدأ الزيارات التنسيقية من السعودية إلى
سوريا
الشهر المقبل"، مبينة انه "من الممكن أن يتطور هذا التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى حلف
مكة
، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة".
وأشارت المصادر، بحسب
سانا
، أن "الحديث عن إرسال قوات عسكرية سوريّة إلى
اليمن
في الوقت الراهن لا أساس له من
الصحة
"، مبينة انه "تتركز أولويات سوريا في المرحلة المقبلة على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي".
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