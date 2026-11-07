مباحثات هندية لتوسيع صفقة بيع صواريخ للفلبين

ومن المتوقع أن تشتري نحو خمس منظومات براهموس، أي ما يقارب 60 صاروخًا إجمالًا، في صفقة قد تتراوح قيمتها بين 700 و800 مليون دولار أمريكي، وفقًا لمصدرين هنديين.

وأبدت مانيلا اهتمامًا متجددًا بشراء نحو 5 منظومات من صواريخ براهموس، وتعتبر الهند الآن شريكًا موثوقًا للغاية، وفقًا لمصدر هندي، وتُعدّ الصفقة الأخيرة المُرجّحة بين نيودلهي والفلبين، التي تُحدّث جيشها وتُعزّز دفاعاتها الساحلية مع تصاعد التوترات في الجنوبي المتنازع عليه، أكبر بكثير من صفقة براهموس السابقة البالغة 375 مليون دولار للاستخدام البحري.

ويُعدّ براهموس، الذي طُوّر بالاشتراك بين الهند وروسيا، من أسرع صواريخ كروز في العالم، ويمكن إطلاقه من منصات برية وبحرية وجوية. وصرح أرسينيو أندولونغ، المتحدث باسم الفلبينية، وفق رويترز، بأن الرئيس الابن قد أعرب عن رغبته في الحصول على المزيد من صواريخ براهموس، ولم يُقدّم أندولونغ مزيدًا من التفاصيل.

وفي حديثه عبر الإنترنت في حوار الدفاعي، قال الفلبيني جيلبرتو تيودورو إن الفلبين تأمل في تأمين المزيد من براهموس، وقد شاركت قائمة بالمتطلبات مع السلطات لتطوير المنظومة. مصممة خصيصًا للبيئة الفلبينية.

وتأتي هذه الصفقة الإضافية في وقت تعزز فيه مانيلا قوتها العسكرية مع تصاعد التوتر مع بشأن النزاعات المتداخلة في بحر الجنوبي، حيث اشتبك البلدان في السنوات الأخيرة، وازداد الاهتمام بمنظومة براهموس منذ النزاع الذي استمر أربعة أيام العام الماضي بين الهند وباكستان، حين استخدمت الهند هذه المنظومة لأول مرة في معركة.