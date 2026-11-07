البحرين تقرر إعادة سفيرها الى العراق

البحريني ، السبت، عن إعادة سفير بلاده الى ، فيما أكد وزير الخارجية العراقي ، اهتمام العراق بتعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة .

وقالت الخارجية العراقية، "تلقى وزير الخارجية ، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة ، جرى خلاله بحث نتائج زيارة رئيس علي فالح ، والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين، وما أسفرت عنه من لقاءات مع الملك وولي وعدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية، وما تمثله من خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها".

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء والوفد العراقي على الزيارة، مؤكداً اتخاذ قرار بإعادة سفير مملكة البحرين إلى جمهورية ، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع العراق وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب حسين عن شكره لنظيره البحريني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما الوفد العراقي خلال زيارته إلى ، مؤكداً اهتمام العراق بتعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وفق البيان.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التوترات الراهنة، إذ أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.