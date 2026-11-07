دوي انفجارات عدة جنوبي إيران

دوت انفجارات عدة، مساء اليوم السبت، جنوبي .

وأعلنت الإيرانية "إرنا" اليوم السبت، "وقوع انفجارين شرقي بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد".

من جانبها كتبت وكالة "فارس": "سماع دوي عدة انفجارات في قشم و جاسك، دون معرفة طبيعتها أو مواقعها الدقيقة حتى الآن".

الى ذلك، قالت وكالة الأنباء الإيرانية، "دوي انفجار جديد في جاسك جنوبي البلاد ومصادر رسمية تؤكد وقوع ضربة تعرض لها موقع هناك".



وكان الرئيس الأمريكي كشف عن ضربات أمريكية محدودة استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أمس الجمعة، مؤكدا أنها دُمرت خلال دقائق قليلة.



وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في محيط مضيف هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميا، وفي ظل الخلافات بين وواشنطن بشأن أمن الملاحة وترتيبات السيطرة على المضيق.