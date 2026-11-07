تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

وقالت الرئاسة الإسرائيلية إن "هرتسوغ اجتمع مع آيزنكوت ونتنياهو بشكل منفصل، وأبلغهما بقراره".وكان هرتسوغ قد أوضح، في بيان صدر في 2 تشرين الثاني الحالي، أن مشاوراته مع الكتل البرلمانية تهدف إلى استكشاف مختلف الخيارات والبدائل الممكنة لتشكيل ائتلاف حكومي، مؤكداً أنه لا يستبعد إجراء جولة مشاورات إضافية إذا اقتضت الحاجة، بيان الرئاسة الإسرائيلية.يشار الى أن المنتهية ولايته قد دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذراً من التعجل في تشكيلها.