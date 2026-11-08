البيت الأبيض.. استقالة ريتشارد وولترز

ونقل موقع أكسيوس عن وولترز قوله: "كانت الخدمة في عهد الرئيس شرفًا لمدى الحياة، وسأظل دائمًا ممتنًا لسوزي وايلز على هذه الفرصة".ووفقًا للموقع، فقد قدّم وولترز استقالته في 6 وغادر بهدوء.وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة تعيين نائب رئيس الموظفين وكبير مستشاريه رئيسًا لموظفي اعتبارًا من 9 تشرين الثاني، خلفًا لسوزي وايلز التي تنتقل للعمل في الهيكل السياسي للرئيس الأمريكي.وكان وولترز قد تولى منصبه في مايو، وارتبط بعلاقات وثيقة وممتدة لسنوات مع وايلز.وتُعد سوزي وايلز واحدة من أبرز مهندسي السياسة الأمريكية الحديثة، حيث اكتسبت لقب "السيدة الجليدية" لذكائها الحاد وقدرتها الفائقة على في الكواليس بعيدا عن الأضواء.ورغم الصعوبات السياسية والصحية التي واجهتها، أثبتت وايلز كفاءة نادرة في فرض النظام وبناء التوافقات داخل .وفي منتصف ايلول، أعلنت وايلز عن نجاحها في استكمال برنامجها العلاجي من مرض .